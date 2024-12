Maltempo, ore d’ansia a Cesenatico. “Esondazione vicina, spostate le auto”

Cesenatico, 9 dicembre 2024 – Il maltempo continua a creare problemi in Emilia Romagna, divisa tra l’allerta fiumi e il caos neve. Con tanto di allerta meteo arancione. Preoccupa in Romagna la piena del torrente Pisciatello. "Il Torrente Pisciatello è a 40 centimetri dall'esondazione. Spostare le auto e non sostare in cantine e interrati", è l'appello social lanciato poco fa del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, che ha annunciato anche l'apertura anticipata delle Porte vinciane. Alla luce dell'emergenza meteo in corso, è stato aperto a Cesenatico il Centro operativo comunale. I sindaci della provincia di Forlì-Cesena sono stati convocati per un summit dal Prefetto, come ha fatto sapere lo stesso primo cittadino sui social.

Dall'inizio della perturbazione che ha interessato anche la provincia di Forlì Cesena, le squadre dei vigili del fuoco hanno svolto una ventina di interventi nel territorio. Le squadre hanno operato per la rimozione di alcuni alberi caduti nei comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo, Cesena, Forli, Dovadola e Forlimpopoli e svolte alcune verifiche per allagamenti e frane nella fascia collinare.

In particolare a Forlimpopoli un grosso pino marittimo è crollato abbattendosi su due auto in sosta, generando il panico. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

A Santarcangelo, Rimini, a preoccupare è invece il fiume Uso ha superato la soglia 3 di allarme idrometrico, portando alla chiusura del ponte di via Andrea Costa al traffico veicolare.