Maltempo, danni per 1,5 milioni. Partono i lavori in via Cavour

A Cesenatico proseguono i lavori di ripristino del territorio dopo gli eventi alluvionali dei mesi scorsi, alla luce dell’incontro fra il sindaco Gozzoli, i primi cittadini delle città vicine, il presidente regionale Michele de Pascale, il presidente provinciale Enzo Lattuca ed il commissario Fabrizio Curcio. Mercoledì scorso de Pascale ha firmato l’ordinanza che stanzia risorse per le famiglie e le imprese colpite dagli eventi di ottobre. Nei prossimi giorni saranno resi disponibili i moduli necessari per inoltrare le richieste. La conta dei danni per Cesenatico è di 1,5 milioni, di cui 700mila euro già finanziati dal Comune con un debito fuori bilancio (per i quali la Regione ha coperto 240mila euro), con lavori iniziati ed in parte ultimati, come la pulizia straordinaria di strade e fognature, il ripristino della pubblica illuminazione e l’acquisto di sacchi di sabbia e attrezzature. In via Cavour invece è già stato definito il progetto per intervenire sulla fogna bianca, utilizzando una calza interna, per ripristinare la continuità della tubatura. La spesa prevista è di 120mila euro, i lavori dureranno un mese e la commessa se la è aggiudicata la ditta Venturi Autospurghi di Anzola dell’Emilia Il sindaco Gozzoli ieri è intervenuto così: "L’incontro dei giorni scorsi con Curcio, de Pascale e Lattuca è stato molto costruttivo. L’alluvione di maggio 2023 ha lasciato strascichi che ancora ci portiamo dietro e lo stesso hanno fatto gli eventi dei mesi scorsi. Abbiamo eseguito molti lavori, ma tanto ancora c’è da fare e abbiamo bisogno di aiuto. È importante l’ordinanza firmata dal presidente de Pascale relativa ai ristori per privati e imprese; non appena sarà chiarita la procedura definitiva, saremo al fianco dei cittadini e delle attività economiche per supportarli nelle richieste necessarie".

g.m.