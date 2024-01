Maltempo e strade franate. Ecco il bando del Comune

Due bandi pubblici per contributi finanziari da parte del Comune di Sarsina. Uno riguarda l’erogazione di contributi ad enti del terzo settore ed associazioni di volontariato. Entro le 13,30 di lunedì 29 gennaio 2024 i predetti enti e associazioni possono presentare richiesta di contributi per le attività svolte nell’anno 2023.

In un altro, l’Amministrazione comunale di Sarsina ha emesso un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici alla popolazione residente, per i disagi patiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi durante lo scorso maggio. Un provvedimento divenuto impellente specialmente per i residenti nella frazione di Quarto, località in territorio sarsinate situata fra Sarsina e San Piero in Bagno.

Il bando disciplina i criteri per l’assegnazione di contributi finanziari per un massimo complessivo di 17.000 euro, destinati a rimborso delle spese sostenute dai residenti dal 17 maggio al 31 dicembre 2023 a seguito degli eventi emergenziali che hanno provocato la chiusura della SS71 (a seguito di una frana nella carreggiata fra Quarto-Valbiano), in quanto unica via di comunicazione per gli abitanti di quelle località in direzione dei capoluoghi provinciali e comunali.

Il contributo spettante per ogni singolo richiedente non potrà essere superiore a 300,00 euro. Le domande dovranno essere inoltrate entro le 13,30 di lunedì 29 gennaio 2024. Possono partecipare all’assegnazione dei contributi i residenti nel Comune di Sarsina che per ragioni lavorative hanno subìto un allungamento del percorso "casa/lavoro" in ragione della predetta chiusura della SS71.