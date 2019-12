Cesena, 21 dicembre 2019 - Allarme maltempo nella notte a Cesena per il forte vento che ha imperversato in tutta la Romagna. I vigili del fuoco hanno inviato 8 squadre con i relativi mezzi composte da ventisette uomini per la caduta di rami e alberi che bloccavano le sedi stradali. Super lavoro anche per mettere al sicuro le insegne pericolanti. Al momento sono 16 gli interventi effettuati, ma il bilancio è destinato a salire.

In provincia di Forlì- Cesena il vento ha avuto una forza massima di 70 km all'ora. Anche nel Ravennate e nel Riminese nottata di lavoro per i pompieri che sono intervenuti in varie zone per le stesse problematiche.