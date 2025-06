"Maltempo, segnalati tanti danni. Ci sono troppe strade dissestate"

"È piovuto e puntualmente si sono allagate strade e case. Al verificarsi di danni a strutture pubbliche e private la giunta Lattuca ha risposto che si tratta di fenomeni eccezionali e non si può fare nulla contro il clima impazzito". Ad affermarlo sono Enrico Sirotti Gaudenzi e Virna Lega, segretario provinciale e responsabile comunale della Lega. "Il sistema di allertamento ufficiale della Regione – proseguono – aveva segnalato per lunedì e martedì una situazione di livello giallo, ’con possibilità di fenomeni localizzati con basso grado di pericolo per le persone e danni limitati’, come decine annualmente. Ma dalle segnalazioni i danni ci sono stati. Quaranta alberi caduti, strade e scantinati allagati, squadre di vigili del fuoco in azione da collina a mare. Molte le strade cesenati compromesse da buche e cedimenti, compresa un’arteria come la via Dismano,dal confine con il ravennate fino a Pievesestina e già oggetto di segnalazioni per le sue condizioni critiche. Inaccettabili le risposte che l’amministrazione Lattuca, ovvero di una conoscenza del problema ma di una insufficienza di fondi per la manutenzione delle strade".