Maltrattamenti ai bimbi. Arrestata maestra d’asilo

Una maestra di una scuola materna della Valle del Rubicone è stata arrestata dai carabinieri con la pesante accusa di aver maltrattato dei bambini. Si tratta di una donna di mezza età residente in zona. A darne notizia è stato ieri il comando provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena, che non ha fornito molti elementi per contestualizzare il fatto, tant’è che ci sono stati sindaci i quali hanno dovuto comunicare ufficialmente che l’episodio non riguardava il loro territorio. Tuttavia la notizia ha avuto un tam tam immediato, sino ad avere delle connotazioni più precise rispetto a quelle fornite dagli stessi investigatori.

I fatti risalgono tra le ultime settimane del 2024 e i primi giorni del 2025, quando si è appresa la notizia riguardo una insegnante, la quale avrebbe avuto dei comportamenti prepotenti in una scuola dell’infanzia della zona della Valle del Rubicone. Tali episodi, secondo alcune indiscrezioni trapelate da parte di alcune persone interessate, sarebbero stati perpetrati più volte. I piccoli avrebbero poi iniziato a manifestare un certo malessere nel comportamento, che è stato percepito dai genitori e, a quanto riferito dalle prime fonti sul territorio, anche da altre insegnanti colleghe della maestra accusata. In base ai riscontri di tali indagini, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico che hanno competenze sull’intero territorio costiero della provincia di Forlì-Cesena e dei comuni della Valle del Rubicone, hanno eseguito degli accertamenti e delle rilevazioni con moderni strumenti tecnologici, che hanno portato ad elementi probatori. In particolare le registrazioni delle immagini e delle conversazioni all’interno dei locali della scuola, hanno portato all’esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari sulla base delle richieste del pm Andrea Marchini, che segue il caso all’interno della Procura della Repubblica presso il tribunale di Forlì-Cesena.

In termini concreti, secondo la decisione del Gip, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’educatrice in servizio presso la scuola materna, perchè ritenuta autrice di maltrattamenti aggravati verso i bambini di una classe a lei affidata. Il provvedimento restrittivo è scaturito dagli esiti dell’indagine avviata appunto dai militari della Compagnia carabinieri di Cesenatico, sulla base di alcune segnalazioni di presunti comportamenti aggressivi della donna nei confronti dei piccoli della scuola. Secondo gli investigatori c’è la prova provata di comportamenti aggressivi, di uno stato confusionale e di continui atteggiamenti eccessivamente bruschi. Ora spetta ai giudici portare a termine il lavoro. Di positivo c’è il fatto che nessun piccolo sarebbe stato picchiato brutalmente e nessun bambino è finito all’ospedale.

Giacomo Mascellani