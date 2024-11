Maltrattamenti in famiglia: arrestato

Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cesena, hanno arrestato, su ordinanza di esecuzione per la carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Forlì, un 33enne, straniero, rintracciato nel centro cittadino. L’uomo deve scontare una pena residua di 2 anni e 2 mesi di reclusione, per la condanna definitiva che gli è stata comminata dal Tribunale di Forlì per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, commessi a Cesena nel 2020. I carabinieri di Cesena, lo hanno arrestato e condotto in carcere a Forlì dove, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, sconterà la pena residua indicata di 2 anni e 2 mesi.