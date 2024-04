Maltrattamenti, la difesa della ‘Vela’

A tre settimane dall’arresto della presidente Anna Frau della cooperativa sociale "La Vela", con le pesanti accuse di maltrattamenti e violenze su un malato psichiatrico, sulla vicenda che ha scosso il territorio e gli ambienti istituzionali, ieri è intervenuta la cooperativa "La Vela", attraverso un comunicato in cui esprime vicinanza alle persone assistite. Dalla cooperativa, nonostante sia più volte stata interpellata, nessuna

disponibilità a rispondere a domande.Nella nota scarna e non firmata, ma con in calce un timbro come se fosse un documento commerciale, "La Vela" tiene a sottolineare come si tratti di episodi isolati e riconducibili ad una sola persona. Peccato però che questa persona sia la presidente, la responsabile della struttura situata in via Gramsci. Nello stesso comunicato la cooperativa sociale sottolinea che "l’accertamento dei fatti da parte degli investigatori, è stato possibile grazie al senso di responsabilità degli addetti". Ma da anni dalle persone impegnate all’interno della coop giungevano segnalazioni di situazioni da verificare. Nella nota si fa riferimento anche alla "piena collaborazione" affinchè la realtà venga accertata e siano garantiti agli ospiti fragili la cura e l’affetto di cui hanno bisogno. Peccato che questo sia un dovere di cui l’azienda da sempre dovrebbe farsi c arico ed evidentemente così non è stato, dal momento che i carabinieri sono dovuti intervenire per garantire l’incolumità di un uomo di 53 anni con problemi psichiatrici. La cooperativa sociale "La Vela" conclude dicendo di essere al fianco dei suoi ospiti e delle sue famiglie. Giacomo Mascellani