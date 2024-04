L’inferno nella casa-famiglia, immagini registrate al setaccio

Cesena, 6 aprile 2024 - L’arresto di Anna Frau, presidente cooperativa sociale ‘La Vela’, per maltrattamenti verso un paziente psichiatrico ha destato un grande scalpore a Cesenatico e non solo. La donna si trova ora agli arresti domiciliari dopo che i carabinieri l’hanno bloccata in flagranza di reato, all’interno di una struttura per pazienti psichiatrici denominata ‘Il Bragozzo’, situata in via Gramsci, nel quartiere Madonnina, un ‘gruppo appartamento’ dove sono ospitate cinque persone affette da difficoltà psichiche.

Dai comportamenti della donna residente a Gatteo, all’inizio del mese scorso trasparivano segnali di allarme, subito colti dalle colleghe e dai colleghi. A denunciarla ai carabinieri è stata una dipendente, che in caserma ai militari della Stazione di Cesenatico ha descritto episodi di violenze fisiche e psicologiche messe in atto dalla 63enne nei confronti di un paziente di 53 anni che avrebbe dovuto aiutare.

I carabinieri hanno installato telecamere nascoste e microfoni per le intercettazioni ambientali. È stato così possibile documentare, mediante attività tecniche di intercettazione audio e video all’interno dell’appartamento, gli schiaffi, gli strattonamenti, le strette al collo e le percosse date dalla donna al malcapitato, ma anche le violenze psicologiche, quali offese alla sfera fisica e mentale, minacce e soprusi.

A seguito di un episodio di violenza intercettato in diretta, i militari sono intervenuti all’interno della struttura lo scorso 20 marzo, arrestando in flagranza di reato la donna, che ora è agli arresti domiciliari nella sua casa a Gatteo. I militari proseguono gli accertamenti per capire da quanto tempo la donna abusava del suo ruolo e se ci sono state violenze a danni di altri ospiti.

In questi giorni il centro in via Gramsci è regolarmente aperto, con altro personale che segue i malati psichiatrici in stretto contatto con il Centro di salute mentale dell’Ausl. Bocche cucite ieri alla cooperativa sociale ‘La Vela’, ma pare che sia già stato nominato un nuovo responsabile della struttura e avviate verifiche interne per capire cosa è accaduto. Il 53enne vittima dei maltrattamenti è stato trasferito in un altro centro dove è opportunamente seguito dopo questa drammatica esperienza.