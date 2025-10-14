"Malumori nel Pd?. Era il programma"

Sindaco Matteo Gozzoli, nel Pd non tutti sono d’accordo sugli indennizzi ai balneari.

"Il Pd è un partito grande ed è normale che al suo interno vi siano visioni differenti, tuttavia è da anni che si è consolidata una posizione in base alla quale noi consideriamo gli indennizzi un tema prioritario, anche perché abbiamo sempre sostenuto la tesi per cui si doveva sì tenere in considerazione la Bolkestein, ma anche la volontà di tutelare e valorizzare i nostri imprenditori del settore balneare, tant’è che questa posizione è nel programma elettorale di Michele De Pascale".

Questa posizione di una frangia del partito è data dal fatto che, indipendentemente dal colore politico, la categoria viene vista come privilegiata?

"Sul tema dei balneari, noi in passato non abbiamo preso posizioni nette contro la Bolkestein e per questo siamo stati visti male dalla categoria, ma ciò non mi ha mai portato a pensare che siano dei privilegiati, anzi, da diversi anni sono oggetto di campagne nazionali denigratorie e ingiuste".

La stagione estiva non esaltante può essere legata anche a strutture ricettive datate e stabilimenti balneari che non si rinnovano?

"Su tutta la riviera soffriamo il fatto di avere un prodotto un po’ maturo per il turista moderno, però i ragionamenti sulla spiaggia sono diversi, perché anni di discussioni sulla Bolkestein hanno bloccato gli investimenti".

Secondo lei come andrà a finire, il Governo darà delle linee ai Comuni per pubblicare i bandi?

"Auspichiamo che entro pochi mesi il Governo chiuda il decreto indennizzi e indichi le regole".

Giacomo Mascellani