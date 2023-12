Mamma con una bimba di due mesi di notte sorprende i ladri in casa

Una paura terrificante è stata vissuta in piena notte da una giovane mamma di Gambettola. Alle 4,50 della notte mentre era sul divano con in braccio la sua bimba di due mesi, e in camera l’altra bimba di 4 anni che dormiva, ha improvvisamente sentito aprirsi la porta di casa, lei ha subito urlato e nello stesso istante è scattata la sirena dell’allarme interno. I ladri sono quindi scappati giù per le scale del condominio e per lei ci sono voluti alcuni minuti per riprendersi dalla paura. La donna ha quindi chiamato i Carabinieri, in meno di 15 minuti sono arrivati e poi hanno subito fatto un controllo sia nelle strade del centro che in quelle periferiche, ma ovviamente i ladri con alcuni minuti di vantaggio si erano già dati alla fuga. La cosa che ha destato sorpresa è stato il fatto che i ladri senza lasciare alcun segno di scasso sono riusciti ad aprire il portone centrale del condominio e poi anche la porta d’ingresso dell’appartamento della donna che aveva la serratura chiusa a doppia mandata e le chiavi erano inserite.

Vincenzo D’Altri