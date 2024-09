"Mamma ho il telefono rotto" . Gli sottrae 3mila euro, denunciato

Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri di Cesenatico con la pesante accusa di truffa aggravata. E’ accaduto una settimana fa, il 16 settembre, quando i militari, dopo aver ricevuto una denuncia da parte di una donna residente in zona, hanno svolto una serie di indagini e accertamenti bancari, che hanno consentito di identificare e denunciare l’autore del raggiro, appunto il 20enne, che ufficialmente ha la residenza in Campania. Il truffatore, con la tecnica del messaggio del "telefono rotto", ha inviato un sms alla vittima, fingendosi il figlio, dicendo di avere rotto il cellulare e di avere necessità urgente di denaro per sostituirlo. Successivamente sono stati scambiati anche una serie di messaggi attraverso whatsapp, in cui sempre impersonando il figlio della vittima, il 20enne si è fatto versare circa 3mila euro, su un conto corrente a lui intestato. La donna solo successivamente, parlando con il figlio, si è resa conto di essere stata raggirata e si è rivolta ai carabinieri. I militari, attraverso accertamenti bancari e telematici, sono risaliti all’identità del 20enne che dovrà rispondere penalmente. I carabinieri evidenziano l’importanza di prestare la massima attenzione alle telefonate sospette e di non esitare a chiamare il 112.