’Mamme al lavoro’, tre appuntamenti a Casa Bufalini

Prenderà il via lunedì 9 giugno a Casa Bufalini il progetto ‘Mamme al lavoro’, un percorso gratuito di orientamento e ricollocamento professionale rivolto a mamme e neo mamme disoccupate che intendono rientrare nel mondo del lavoro dopo la maternità. L’iniziativa è promossa dall’associazione Apeiron, in collaborazione con il Comune di Cesena e con le associazioni Impatto D e Ipazia Libere Donne, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per affrontare la ricerca attiva di un impiego in modo consapevole e strategico. Il percorso è curato da Taryn Di Ventura, formatrice esperta nelle tematiche del lavoro al femminile e fondatrice del progetto @unlavoropermamma.

"Questa iniziativa – commenta l’assessora alle Politiche per le differenze Giorgia Macrelli – nasce per rispondere alle esigenze concrete di molte donne che, diventate mamme, si trovano a dover riorganizzare la propria vita personale e professionale, spesso con difficoltà nel conciliare i tempi di vita e lavoro, senza una rete di supporto e confronto con altre donne. Le donne, e in particolare le mamme, incontrano ancora tanti ostacoli nel mondo del lavoro: ‘Mamme al lavoro’ è una risposta concreta e accessibile a tutte per ripartire, una possibilità per autodeterminarsi, trovare uno spazio di parola sicuro e valorizzare le proprie competenze in modo nuovo. È questo uno dei percorsi di piena autonomia pensati per le donne che vivono sul territorio cittadino e della Vallata, perfettamente inserito tra le azioni del Centro donna del Comune che accoglie i bisogni delle donne nella ricerca del lavoro, sviluppo di nuove competenze e percorsi di empowerment".

Il programma si articola in tre incontri in presenza, ospitati negli spazi di Casa Bufalini e si concentra su orientamento al lavoro, analisi delle competenze, tecniche di ricerca attiva, redazione di curriculum e simulazioni di colloquio. Si comincia lunedì 9 giugno, dalle 9:30 alle 12 con un incontro intitolato ‘Cercare e trovare lavoro’ caratterizzato da una lezione incentrata sull’analisi del mercato, delle competenze e degli strumenti per il (re)inserimento. A seguire, martedì 10 giugno, stesso orario, si lavorerà alla creazione degli strumenti di ricerca del lavoro (scrittura del curriculum, creazione di un profilo LinkedIn e preparazione al colloquio). Per concludere, venerdì 20 giugno, dalle 9:30 alle 11, revisione finale, Q&A e feedback personalizzati. Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo a info@apeironitalia.it oppure contattando il numero 340 3192188. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti.