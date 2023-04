Mamme e ragazzi ucraini ospitati al Carnevale di Gambettola

Un gruppo di cittadini originari dell’Ucraina che recentemente si sono trasferiti a Cesenatico e dintorni per fuggire dalla guerra, sono stati ospitati il lunedì di Pasquetta dagli organizzatori del Carnevale di Gambettola, grazie alla sensibilità del presidente del carnevale Davide Ricci, e del presidente del carro di Sala, William Spinelli. Alcuni ragazzi, accompagnati dalle loro mamme, ha così potuto trascorrere un pomeriggio di spensieratezza e allegria a Gambettola, per assistere alla tradizionale sagra di Carnevale, dimenticando per alcune ore che nel loro Paese si continua a combattere. Molti di questi ragazzi non hanno più un’abitazione e fra loro ci sono Ghiena, 18 anni, che l’estate scorsa ha perso il padre in trincea, e Vladi che ha dovuto lasciare la propria scuola dove era uno studente brillante e promettente, per poi iscriversi alla scuola italiana con le molteplici difficoltà dovute soprattutto alla lingua.

Con loro anche mamme e nonne partite per portare in salvo figli e nipoti, senza sapere come e dove sarebbero state accolte. Vi sono poi altre storie di persone che vivevano dignitosamente occupando in Ucraina anche alte cariche in aziende, in istituzioni statali o istituti scolastici, e che ora lavorano in campagna, all’interno di magazzini, alberghi, bar, o come badanti. "Sono persone splendide - dice Catia Sasselli, presidente della Consulta del volontariato di Cesenatico -, perchè mantengono sempre la loro dignità, pur non conoscendo quale sarà il loro futuro al termine della guerra e quando e se accadrà tutto ciò. L’augurio che facciamo a tutti loro è di poter ritornare a casa e chissà, magari istituire un gemellaggio con Gambettola e inaugurare il Carnevale in Ucraina".

Giacomo Mascellani