’Mamy’s Pub’, ecco la doppia festa di San Patrizio

San Patrizio raddoppia. Gran lavoro a Cesenatico per il ’Mamy’s Pub’ che sta organizzando il St. Patrick’s Day "che avrà luogo venerdì sera 17 marzo giorno della festa di San Patrizio con menù fatti di piatti tipici irlandesi e domenica 19 tutti piatti romagnoli per festeggiare il 18° anno di gemellaggio con il ’John Kavanagh’ detto ’Gravediggers’ che è uno dei pub più antichi d’Irlanda e l’unico rimasto alla stessa famiglia dal lontano 1833. Il 17 ci sarà un piatto unico Irish con risotto alla Guinness, spezzatino alla Guinness, jacket potatoes al salmone. Costo 18 euro. In alternativa costolette d’agnello con salsa Irish e patate. Costo 13 euro. Per tutti in omaggio torta verde. Musica con ’I Barboni di Lusso’.

Il bis domenica 19 con la giornata romagnola che inizierà già dal pomeriggio con i ’Cantastorie di Romagna’ di Civitella. Nel pomeriggio ci sarà la dimostrazione di come si fa la piadina romagnola, la ciambella e la sfoglia. Il menù comprenderà tagliatelle con ragù di carne, salsiccia con peperoni, cipolla e piadina, sangiovese e ciambella. Costo 18 euro. Il titolare del pub irlandese Ciaran Kavanagh il venerdì sarà impegnato per la festa di San Patrizio, ma non è escluso che la domenica arrivi a Cesenatico a suggellare il gemellaggio. In un angolo del pub ci sono la bandiera romagnola, la caveja, il ’Lunêri di Smémbar’, le magliette che sponsorizzano il ’Mamy’s’ e ’Maraffa’.

e.p.