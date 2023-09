Manager della sanità made in Cesena. Al via il corso per direttori Ausl

I futuri dirigenti e manager del servizio sanitario nazionale saranno formati a Cesena. E’ partito ieri alla biblioteca Malatestiana il primo corso manageriale per direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale, un corso attivato dalla Regione lo scorso marzo. Alla presentazione del corso erano presenti il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e il direttore generale di Ausl Romagna Stefano Carradori. "Abbiamo il dovere di garantire qualità nella crescita degli operatori sanitari in un sistema pubblico che presenta purtroppo delle difficoltà – ha detto il presidente Bonaccini –. C’è una carenza di infermieri in Italia e c’è la necessità di medici e servirebbe una riforma radicale che fino ad ora non è stata fatta. In questo scenario problematico, quello che si apre a Cesena rappresenta un percorso molto positivo e virtuoso per la formazione dei manager della sanità del futuro". Il corso per futuri manager è organizzato dall’azienda Ausl della Romagna e dall’Unità Operativa di Serinar Creas in collaborazione con l’università di Bologna. Il percorso formativo, che vede 26 iscritti, si svilupperà per 240 ore da settembre a febbraio 2024 nelle aule della Malatestiana di Cesena, del Ceub di Bertinoro e della Rocca delle Caminate di Meldola. I docenti appartengono alle più prestigiose istituzioni nazionali e internazionali, tra questi anche il guru del Management Henry Mintzberg della McGill University del Canada. "L’azienda – ha detto il direttore generale di Ausl Romagna Carradori – è stata chiamata a contribuire per una classe dirigente capace di interpretare un management impegnato, culturalmente e socialmente, nonché una leadership trasformativa per una sanità chiamata a confrontarsi ad un contesto di riferimento caratterizzato da una molteplicità di transizioni (cambiamento climatico, transizione sociale e demografica, transizione epidemiologica, tecnologica), di sfide e di criticità. Le critiche verso le organizzazioni sanitarie sono diffuse, accomunano utenti e professionisti. E questo nonostante la sanità abbia registrato importanti successi nel contrastare le malattie e ridurre le loro conseguenze". "Sento l’orgoglio di un’iniziativa – ha concluso il sindaco Lattuca – che è nata a Cesena, pur con tutti i sostegni della Regione. Mi ha colpito vedere un programma ricco della presenza di esperti internazionali di fama mondiale".