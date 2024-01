Mancano le valvole clapet. In molti scarichi del Savio

Nel primo pomeriggio del 16 maggio scorso, quando iniziò l’alluvione che devastò la Romagna, Marco Raffaele, ingegnere informatico da poco in pensione, era a casa, in una delle stradine laterali di via Roversano. "Nei giorni successivi – dice – tutti affermavano che l’acqua era arrivata nelle nostre case con una forza straordinaria uscendo dal fiume vicino al Ponte Vecchio e aveva risalito via Roversano verso monte, come evidenziato anche dalle auto parcheggiate davanti al supermercato In’s che erano state spostate di parecchi metri verso monte, alcune addirittura lanciate dalla forza dell’acqua oltre la rete metallica di confine con il terreno agricolo. Ma io avevo avuto la sensazione che all’inizio l’acqua arrivasse da monte, nei pressi dei ristorante I Maceri".

Perché dice sensazione?

"Perché in quei momenti non stai molto attento alla direzione da cui proviene l’acqua, pensi soprattutto a mettere in salvo le persone care e le cose che non vuoi perdere. Però...".

Però cosa?

"Il tarlo era lì che lavorava, anche se temevo che qualcuno mi desse del visionario. Ma oggi credo di avere avuto ragione".

Perché?

"Perché nei mesi successivi mi sono dedicato all’ispezione delle rive del Savio tra la zona dei Maceri e quella dell’Ex Zuccherificio".

Cosa ha scoperto?

"Che ci sono molti scarichi che convogliano acque nel Savio e che presumibilmente ce ne sono diversi non provvisti dalle valvole ‘a clapet’ che impediscono il riflusso dell’acqua quando si alza il livello del fiume".

Quindi non era un visionario?

"No, uno di quegli scarichi è quello che convogliava nel fiume l’acqua di un piccolo torrente che oggi non si vede più vicino al ristorante I Maceri. Probabilmente veniva da lì l’acqua che ho visto scendere verso casa mia all’inizio dell’alluvione".

E cosa ha fatto?

"Dopo una riunione col sindaco Lattuca nella quale fu detto che gli scarichi erano tutti provvisti di valvole, ho chiesto alla Protezione civile indicazioni sugli scarichi nel Savio; mi è stata fornita una mappa che probabilmente non era molto aggiornata perché i miei sopralluoghi e quelli di Graziano Castiglia hanno dimostrato che la situazione era ben diversa, molti scarichi sono privi, per quel che si può vedere dall’esterno, delle valvole ‘a clapet’".

Allora cosa ha fatto?

"Ho messo insieme un dossier con indicazione degli scarichi e della loro ubicazione, corredato da foto, che ho inviato alla Protezione civile a metà gennaio".

Cosa è successo?

"Per ora niente, ma so che il problema è stato preso in considerazione in una riunione. Speriamo che si muovano perché se arriva un’altra piena...".