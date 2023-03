"Mancano poliziotti, si rischia la paralisi"

Il sindacato di polizia Siulp Forlì-Cesena manifesterà davanti alla prefettura lunedì prossimo alle 12 per sollecitare all’invio di nuovi agenti della polizia di stato. In particolare per la zona di Cesena si lamenta il fatto che in commissariato ci siano 80 dipendenti e risulta difficile coprire il territorio con due volanti per turno. Problematiche anche per l’ufficio immigrazione e passaporti che non riesce a smaltire l’aumento esponenziale delle richieste da parte dei cittadini. Drammatica anche la situazione nelle sottosezioni. Alla polizia stradale di Bagno di Romagna il sindacato lamenta che manca il 40% dei poliziotti rispetto a quanto previsto. Al centro addestramento polizia di stato di Cesena sono in atto diversi corsi, tra cui quello riservato a 300 allievi agenti che saranno assegnati sul territorio nazionale. Anche il caps risulta sotto organico di quasi un 30%.