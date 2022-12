"Mancano progetti importanti, come il parco al quartiere Cesare"

Pioggia di critiche a Savignano sul Rubicone dal M5S, sul bilancio di previsione 2023 approvato nell’ultimo consiglio comunale. "Abbiamo evidenziato che in questo bilancio - dice il capogruppo Mauro Frisoni (nella foto) - mancano alcuni progetti per noi importanti. Primo fra tutti il parco del quartiere Cesare, tanto sbandierato in campagna elettorale, che avrebbe consentito di riqualificare l’area del campo sportivo di Via Moroni, regalando al quartiere un’area di ritrovo e svago. Non sono previsti nemmeno finanziamenti per il completamento dell’annesso centro sociale ’Baiardi’, che sarebbe dovuto diventare una sala polivalente e potenzialmente la nuova sala di quartiere. Non ci sono a bilancio somme per le politiche giovanili". "Mancano risorse per i progetti che stiamo aspettando da tempo: aule studio, locali di coworking - continua Frisoni -, siamo parzialmente soddisfatti per gli stanziamenti destinati alla manutenzione delle strade e dei parchi pubblici, anche se a giudicare dallo stato in cui versano alcune vie e diverse aree verdi, ci viene il sospetto che tali risorse non saranno sufficienti. Un intervento importante sembra essere quello del rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi di un tratto di Viale della Libertà, per 500mila euro. Ci siamo però interrogati se tale somma potrà essere sufficiente. E’ stata rimarcata l’importanza dei fondi del Pnrr, ma a fronte di alcune risorse ottenute, come la pista ciclabile di Via Bastia e la riqualificazione di Palazzo Vendemini, non ci siamo aggiudicati altri finanziamenti che riguardano la rigenerazione urbana, l’efficientamento energetico e la valorizzazione del territorio".

e.p.