Mandrioli, dopo 48 giorni tornano le auto sulla Sp142

Come era nel cronoprogramma previsto dalla Provincia di Forlì-Cesena, ieri mattina venerdì 28 aprile è stata riaperta al transito la provinciale "SP142 Mandrioli", che era chiusa dal 12 marzo scorso. Una chiusura completa causata da una grossa frana, precipitata il pomeriggio di quella giornata sulla carreggiata al chilometro 9,400 (zona tra "Casa del Pittore" e l’ex ristorante "Il Raggio" di Bagno di Romagna), a seguito delle piogge e delle nevicate dell’inverno 20222023. Già nelle prime ore di ieri mattina, l’Ente di Piazza Morgagni, con un post sul sito istituzionale, comunicava che nel "primo pomeriggio di oggi 28 aprile riaprirà la strada provinciale "SP142 Mandrioli", interrotta in prossimità del valico. Viene istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. L’intervento effettuato è provvisorio e sarà oggetto di monitoraggio per verificarne la stabilità nel tempo".

E a questo proposito, se il tempo sarà brutto come indicano, al momento, le previsioni di alcuni siti web, quella "stabilità" sarà messa a prova subito (o quasi), in quanto le previsioni stesse danno pioggia in territorio di Bagno, per più giorni a partire da domenica 30 aprile-1° maggio. Tornando al transito lungo la "SP142 Mandrioli" (la strada si sviluppa per circa 11 chilometri, da Bagno sud a passo Mandrioli, che segna il confine regionale con la Toscana aretina), l’ordinanza della Provincia indicava la riapertura alle 13 di ieri. Dopo che giovedì i rocciatori avevano completato il loro lavoro sulla grande parete colpita dal movimento franoso, ieri mattina sono stati effettuati gli ultimi lavori in zona frana (tra cui la realizzazione della segnaletica e la fissazione di alcune retiparamassi). Il personale della Provincia ha poi provveduto a togliere i cartelli stradali, situati in vari punti d’Alto Savio, che indicavano che la "SP142 Mandrioli" era chiusa per frana. E così, quella importante, vitale, via di comunicazione, verso le 12 di ieri mattina è stata riaperta al transito veicolare.

Gilberto Mosconi