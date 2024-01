Manga e filosofia alla biblioteca

Gennaio si preannuncia ricco di eventi gratuiti per grandi e piccini alla Biblioteca Ceccarelli di Gatteo. Si inizia martedì con "Raccontare a fumetti: corso base di disegno manga" in collaborazione con l’Associazione culturale Barbablù. È un percorso per imparare i fondamentali del fumetto giapponese e fornire tutti gli strumenti necessari per sviluppare progetti in autonomia, dedicato a ragazze ragazzi di età compresa tra 11 e 14 anni. Saranno 8 incontri tutti i martedì dalle 16 alle 17.30. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Venerdì torna a Gatteo Matteo Saudino, alias Barbasophia, con un percorso filosofico dal titolo "L’altra metà del cielo: Filosofe e ribelli". Tre saranno gli incontri presso l’Oratorio San Rocco alle 21. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tel. Martedì 23 gennaio tornano le "Gatteo lectures", gli incontri di promozione alla lettura e aprirà il ciclo di incontri Roberto Mercadini con "Metamorfosi", alle 21 presso l’Oratorio San Rocco. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Mercoledì 24 gennaio partirà anche "La lettura e l’emozione", un corso di lettura interpretata a cura dell’Associazione Diffusione Musica. Sabato 27 gennaio torna l’appuntamento con "Nati per la musica" un ciclo di 4 incontri di educazione musicale per bambine e bambini di età compresa tra 0 e 5 anni, ideato e realizzato da "Le mie prime note".

Prosegue anche il ciclo di incontri gratuiti aperti al pubblico condotti dallo psicologo e psicoterapeuta Marco Guccione: mercoledì 10 gennaio alle 21 "La voce del dolore. Autolesionismo in adolescenza". Dice Stefania Bolognesi assessore alla cultura: "La ricca programmazione di questo 2024 consolida una strada intrapresa da tempo, che vede l’affiancarsi di rassegne con nomi importanti del mondo culturale e teatrale, sia locale che nazionale, a tutta una serie di attività laboratoriali pensate per le diverse fasi di età. L’ambizione, che poi è anche un obiettivo, è quello di rendere la lettura, il dedicare tempo alla crescita personale e alla formazione di un pensiero critico, qualcosa di quotidiano e familiare, direi necessario. Possiamo definirla una piccola forma di resistenza all’imbarbarimento del quotidiano". Info e prenotazioni: Biblioteca G. Ceccarelli tel. 0541 932377.

Ermanno Pasolini