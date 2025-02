Mangiatori compulsivi. “Lottiamo contro la bulimia col metodo degli alcolisti anonimi”

Cesena, 26 febbraio 2025 – Un bombolone caldo, rugiadoso di zucchero dolcemente appoggiato sulla crosticina bionda, un lecco di crema che sorride come da una bocca invitante. E poi il profumo della pasta appena fritta, l’aroma di vaniglia che s’insinua dalle narici fino al cervello. E forse anche al cuore. Ma per Simona Z. (niente cognome, siamo tra i Mangiatori Compulsivi Anonimi) non è solo il trionfo del gusto. E’ una dannazione a cui deve resistere con tutta se stessa. Cinquant’anni, un peso che in passato ha raggiunto i 110 kilogrammi per 1,65 di altezza, Simona, per arginare la dipendenza dai dolci, ha ingaggiato una lunga e dura battaglia che ha coinvolto il fisico e la psiche. Ma non da sola, ha avuto accanto altri che come lei sono stati colpiti da vari disturbi alimentari e hanno cercato aiuto in una singolare associazione che oggi in Italia (dove è attiva dal 1988) conta più di sessanta gruppi. Nata negli Usa nel 1960, l’associazione Mangiatori Compulsivi Anonimi si presenta anche in città (venerdì 14 marzo, ore 18, Sala del quartiere Cesuola) con l’apporto di diverse persone, provenienti da varie parti della Penisola, che hanno superato quella che, nella sua accezione patologica, si può configurare come una vera e propria dipendenza. Sarà presente anche lo psicoterapeuta Alemanno Alemanni.

Simona, come interviene l’associazione nei confronti dei suoi membri?

“Non appoggia o disapprova altre forme di cura o terapia, non è religiosa ma spirituale, non è affiliata a nessuna organizzazione politica o medica. Si autofinanzia attraverso le anonime e volontarie contribuzioni dei suoi membri e ha il solo scopo di aiutare i mangiatori compulsivi che desiderano smettere di mangiare compulsivamente per riuscire a ritrovare la governabilità della propria vita”.

C hi sono le persone che si rivolgono all’associazione?

“Non solo chi è affetto da bulimia ma anche chi eccede con l’astinenza dal cibo, chi esagera con la ginnastica, chi si guarda sempre allo specchio in maniera critica e compulsiva, chi si pesa di continuo, chi usa purghe e farmaci anoressizzanti”.

Quando ha capito che per lei i dolci erano un problema?

“L’allarme è arrivato dal peso, dal desiderio costante di gettarmi su ogni buffet di dolci, dal considerare il consumo di torte e pasticcini una stampella per andare avanti. Ho conosciuto l’associazione quasi 20 anni fa da un articolo su Il Resto del Carlino ma al primo approccio sono fuggita, per poi tornare anni dopo con tanti chili in più. Ancora oggi sono in cura. Anziché gettarmi sui bomboloni chiamo il mio tutor e partecipo alle riunioni dell’associazione”.

Ma come si sfugge alle infinite occasioni in cui i dolci sono a portata di mano?

“Bisogna imparare a rifiutare. E’ bene informarsi su quello che si trova anche quando si è ospiti. Consapevoli che quello che non viene espulso in modo innaturale o attraverso un esagerato esercizio fisico, rimane e diventa obesità”.

Oggi come va con il desiderio di abbuffarsi di dolci?

“Mi astengo. Ci riesco. L’importante è non lasciarsi andare al primo boccone. Ho un’attività sedentaria, sono un’insegnante bibliotecaria, cosicché cerco anche di fare un po’ di movimento”.

Quanto pesa attualmente?

“Settantacinque chilogrammi e il gusto lo cerco in altri cibi. Ma moderatamente”.