CronacaMangraviti: "Cercavo tanto il gol"
21 set 2025
DANIELE ZANDOLI
Cronaca
Mangraviti: "Cercavo tanto il gol"

A secco da due anni e mezzo, ieri l’esultanza per il difensore "Volevo segnare con questa maglia, peccato il rigore". .

La gioia di Massimiliano Mangraviti dopo aver messo a segno la rete. dello 0-2

Massimiliano Mangraviti non segnava da due anni e mezzo. "Cercavo il gol da tanto – ammette –. Sono un difensore e naturalmente il mio primo obiettivo è difendere e non prendere gol. Ma mi ha dato particolarmente fastidio chiudere la scorsa stagione a zero gol. Ci ho lavorato e sono contento che abbia portato i 3 punti". La partita è stata una vera battaglia, però la squadra ha sempre retto l’urto e anche dopo il rigore non ha mai dato l’idea di essere in difficoltà. "Abbiamo forse concesso qualcosa di troppo ma il Venezia è squadra fortissima in tutti i reparti, fisicamente e tecnicamente. Se la giocherà fino alla fine per la serie A, concedere zero tiri a questa squadra è impossibile. C’è rammarico per il rigore, perché prendiamo troppi gol e dobbiamo migliorare. Però bravi i miei compagni perché ci siamo battuti tutti per portarci a casa questi importantissimi 3 punti". Ora c’è il Palermo. "Un’altra squadra che si gioca la serie A diretta. Conosco Inzaghi e so che prepara benissimo le partite. Sono sicuro che sarà una gran partita". Gol con dedica: "E’ per la mia compagna Camilla e la mia famiglia, sempre pronti a sostenermi".

d. z.

