"Manifattura, quadro complesso ma stabile"

Lieve calo per il settore manifatturiero nel secondo trimestre del 2025 per la provincia di Forlì-Cesena. Le tendenze del settore manifatturiero restano sostanzialmente stabili, nonostante la dinamica produttiva media si confermi negativa. L’andamento riguarda le imprese manifatturiere con dimensione di più di 9 addetti, dove la dinamica produttiva media si conferma negativa ma con una tendenza sostanzialmente stabile. Le flessioni produttive e del fatturato più rilevanti si concentrano in quei comparti a maggior apertura verso i mercati esteri, per le note criticità internazionali e il rallentamento delle esportazioni. Si rafforza una tendenza che, seppur in terreno negativo, appare di stabilità. I risultati sono fortemente influenzati dal contesto economico generale, complicato dalle incertezze generate dagli Usa e dai conflitti alle porte dell’Europa. Altro dato da tenere in considerazione è che la manifattura si presenta ormai in declino nei paesi europei in termini di investimenti e di occupazione, ma mantiene un ruolo assolutamente fondamentale come motore di crescita in grado di spingere il progresso tecnologico.

"I risultati dell’indagine congiunturale sulle imprese manifatturiere confermano un quadro complesso, in linea con le dinamiche economiche nazionali e internazionali. E’ importante sottolineare come si stia consolidando un segnale di stabilità, che indica la resilienza del nostro tessuto produttivo di fronte a scenari incerti – dichiara Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Siamo consapevoli delle sfide che i nostri imprenditori affrontano quotidianamente, come le tensioni internazionali, le difficoltà di leggere il commercio globale e le incertezze sui mercati. Nonostante un contesto così complicato, il settore manifatturiero si conferma un motore di innovazione e crescita per il nostro territorio". Su base annuale (media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti), la produzione industriale della provincia, nel corso degli ultimi 4 trimestri si è ridotta del 2,8%, confermando il trend discendente avviatosi nel secondo trimestre del 2022 ed entrato in territorio negativo nel terzo trimestre del 2023. La dinamica produttiva media risulta tuttavia non omogenea a livello dei singoli comparti: si conserva positiva per alimentare (+3,6%), confezioni (+15,1%) e altre industrie (+3,9%); stabilità per il comparto dei mobili e dei prodotti in metallo; performance negative per macchinari (-14,3%), chimica e plastica (-8,7%); legno (-1,3%) e calzature (-2,7%) sono nella media del settore con un trend in miglioramento. Dal punto di vista territoriale, la dinamica della produzione manifatturiera è stata opposta nel comprensorio di Forlì (-9,5%) rispetto a quello di Cesena (+1,4%), che torna dunque in terreno positivo rispetto agli scorsi trimestri.

