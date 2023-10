"Manifestano contro la Meloni e non utilizzano i fondi già stanziati"

"Massimo rispetto per sindaci, ma nessuno per chi, con la fascia tricolore, scende in piazza, mentendo sapendo di mentire. Dei 289 milioni per le somme urgenze, riversabili in 24 ore nei conti correnti dei comuni a fronte di semplice richiesta, i sindaci ad oggi hanno chiesto soltanto 52 milioni. Eppure alcuni di loro, senza vergogna, sono scesi in piazza con il pugno chiuso a manifestare contro il Governo insieme alle sigle di estrema sinistra. Lo dichiarano Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale del partito e Luca Bartolini, dirigente provinciale di FdI. Nel mirino i sindaci provinciali che, fasciati col tricolore, hanno partecipato alla iniziativa della Cgil.

"Il sindaco di Cesena Lattuca – proseguono Buonguerrieri e Bartolini – hanno ricevuto 1.051.000 euro, tutti quelli richiesti, e altri 1,7 milioni sono stati assegnati alla Provincia di Forlì-Cesena. Per il rimanente è in ritardo anche lui nel presentare le pratiche al commissario Figliolo". Gli strali dell’on. Buonguerrieri e di Bartolini si appuntano poi sui sindaci di Faenza ("che ha chiesto solo l’1,5% delle somme"), Santa Sofia, Bertinoro "che non hanno chiesto un euro di rimborso per gli interventi urgenti eseguiti dalle imprese locali"), Modigliana e Ravenna ("che hanno chiesto solo una parte dei fondi).