Manifestazione dei bambini “per la pace, non ‘balilla’. La politica fuori dalla scuola”

​​​​​​Cesena, 15 ottobre 2025 – Bambini che vogliono la pace. E, nonostante questo, fanno incredibilmente discutere. Bambini che smuovono gli animi, ma infiammano la politica. E i genitori non ci stanno, e ne prendono le difese. Gli alunni (centinaia da quattro scuole elementari cesenati) si sono mossi lenti, uno accanto all’altro, in corteo. Lunedì scorso sono scesi in piazza del Popolo, ordinati, e motivati da un obiettivo comune. L’amore per la pace. Perché anche loro ‘sentono parlare di guerra’ ogni giorno. E hanno tutto il diritto di manifestare. Lunedì mattina centinaia di scolari con i loro insegnanti in piazza del Popolo sono arrivati con cartelli e disegni all’indomani della marcia Perugia-Assisi. Ad accoglierli, sotto i portici del palazzo comunale, le assessore alla scuola e ai servizi per la pace Maria Elena Baredi e Giorgia Macrelli. Di certo non una manifestazione di partito. Ma la Lega Romagna in una nota ha parlato di ‘indottrinamento dei genitori’ e ‘strumentalizzazione’ di “bambini che difficilmente distinguono concetti come pace e guerra”. “Ma chi l’ha detto? – è lo sfogo di Francesca Rasi, mamma di un bambino di quarta elementare della scuola Don Baronio – i bambini volevano manifestare il loro desiderio di pace. Con disegni e canti, la cosa è nata in maniera spontanea e pura. È stata proposta a genitori e bambini. In una cosa così pura non capisco perché ci deve entrare la politica. Qui non c’entra la destra, non c’entra la sinistra, né tanto meno c’entra la Lega. Ci ha dato fastidio sentire che sono stati usati i bambini come dei piccoli ‘balilla’. I genitori non li hanno indottrinati”.

Critiche durissime dalla Lega sono arrivate in un comunicato alle assessore Macrelli e Baredi: “La sinistra non incanta con le sue piazzate – scrivono dalla Lega – e anzi troviamo davvero disdicevole l’uso improprio di bambini arruolati anche a Cesena per fare politica. E’ una strumentalizzazione di bambini, alunni delle elementari che difficilmente distinguono concetti di pace e guerra, contrariamente a ciò che pensano gli assessori Baredi e Macrelli, e conseguente indrottinamento dei genitori. La sinistra non incanta con le sue piazzate”.

“Non ho visto nessun messaggio politico in questa manifestazione – ha detto Elena Roffi, mamma di un bambino delle elementari – i bambini non vivono in una bolla, sanno che nel mondo c’è la guerra e vogliono partecipare a manifestazioni per la pace. Purtroppo i bambini non dovrebbero parlare di guerre, ma visto che certe situazioni le vivono e a casa sono bombardati dalla televisione, non si può tenerli fuori”. Continuano i genitori a difendere questa manifestazione ‘aggredita’ da parti politiche. “C’è una bandiera di pace che rappresenta tutti i colori, ed è al di sopra di tutto – ha detto Alessandro Severi, padre di una bambina di quinta elementare - pensare che questo possa essere usato per fare politica è svilente. Si parla di insegnanti di sinistra in certi commenti sui social, ma questa è roba da matti. Io mi sono sentito indignato come genitore, e mi sembra un’offesa alla scuola e agli insegnanti”.

Anche le maestre prendono posizione. “Quando c’è un coinvolgimento forte, i bambini sono contenti – ha detto la maestra Maika Dall’Ara che insegna italiano alla scuola elementare di Ponte Abbadesse – i bambini a scuola in questi giorni hanno scritto dei pensieri e hanno raccontato la bella esperienza che li ha uniti nella marcia della pace. Nelle nostre scuole abbiamo anche i bambini ucraini e i bambini russi, e anche loro si sentono coinvolti”. “I bambini sarebbero da tenere fuori dalla guerra – conclude Patrizia Baldin, mamma di un bambino di quarta elementare –. Ma i bambini sono le vittime principali della guerra, e da questa purtroppo non vengono esclusi”.