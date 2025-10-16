Manifestazione dei bambini. La Lega rincara la dose

La manifestazione dei bambini per la pace organizzata da alcune scuole cesenati all’indomani della Marcia per la Pace Perugia-Assisi continua a suscitare reazioni. Dopo la reazione di alcune mamme alle critiche di ’strumentalizzazione politica’, la Lega ribadisce la sua posizione: "Tanto rumore per una valutazione politica della Lega molto chiara e certamente non irrispettosa. Segno evidente che le nostre opinioni contengono molto di vero".

Nella sua ricostruzione, la Lega evidenzia che le centinaia di bambini giunti in piazza del POpolo sono stati accolti da due assessori, Maria Elena Baredi e Giorgia Macrelli, "di cui sono state riportate dalla stampa alcune dichiarazioni, a nostro avviso, politicamente inopportune". E prosegue: "Abbiamo sentito più volte, nel corso del tempo, politici, famiglie e educatori sollevare critiche contro lo sfruttamento di bambini in manifestazioni di piazza per scopi mediatici, politici o propagandistici. Il dubbio sollevato è che i bambini possano essere usati per suscitare impatto emotivo senza considerare il loro benessere psicologico e la loro personale condivisione sui vari temi rappresentati. Effettivamente, nonostante quanto affermato dagli assessori, i bambini delle elementari, per quanto preparati dalle maestre, difficilmente sono sufficientemente attrezzati culturalmente per poter ragionare come adulti e avere comprensione di concetti politici, sociali e filosofici come pace/guerra, visione comune, società inclusiva ecc".

I leghisti esprimono perplessità rispetto alle reazioni di alcuni genitori e insegnanti "a cui sembra sfuggire il vero nodo della questione dimenticando forse certi passaggi della Convenzione dell’Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza". "A tal proposito – prosegue la nota della Lega – abbiamo anche presentato un’interrogazione per conoscere quale opinione esprima la Giunta su un’eventuale violazione dell’art. 36 della citata Convenzione Onu relativa al coinvolgimento di centinaia di bambini delle elementari in manifestazioni che potrebbero apparire influenzate dalla politica. Vogliamo anche sapere quando sia stata prevista e organizzata la manifestazione e da chi sia partita l’idea di svolgerla, se siano state informate le istituzioni scolastiche competenti (con espressa richiesta di visionare copia del nulla osta a firma delle stesse), se sia stato richiesto e ottenuto il consenso scritto di tutte le famiglie coinvolte e se sia stato adeguatamente spiegato alle stesse temi, svolgimento e organizzazione della manifestazione".