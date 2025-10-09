Manifestazione per la Palestina. Oggi alle 19 in piazza Almerici

Oggi alle 19 in piazza Almerici è in programma una manifestazione convocata dal Comitato per la Palestina con lo slogan "In piazza contro il genocidio a Gaza. Con le flotille, per il diritto alla vita". In una nota i promotori della mobilitazione tornano a condannare l’intercettazione della Freedom Flotilla in acque internazionali da parte delle forze militari israeliane: "È l’ennesimo atto di forza che impedisce gli aiuti e punisce chi presta soccorso". Il Comitato cesenate per la Palestina scende in piazza per chiedere "cessate il fuoco immediato, fine dell’assedio, libertà di passaggio per gli aiuti, rilascio delle persone fermate". Al governo italiano viene chiesto di cessare collaborazioni militari e forniture di armi a Israele, applicando pressioni diplomatiche per il rispetto del diritto internazionale.

A seguito dell’indizione della manifestazione, il consigliere comunale Marco Casali (Fratelli d’Italia) è intervenuto ieri chiedendo al Comune di adottare "misure preventive per garantire il regolare svolgimento della seduta del Consiglio comunale e tutelare la dignità delle istituzioni cittadine". "Il diritto a manifestare sarà comunque pienamente garantito negli spazi preposti, ma l’aula del Consiglio comunale deve restare un luogo di confronto istituzionale e non può diventare teatro di contestazioni o iniziative estranee al dibattito consiliare" afferma Casali.

Il consigliere di FdI ha chiesto così al presidente del consiglio comunale di tenere una seduta senza pubblico. L’obiettivo è evitare il ripetersi della ‘invasione’ del municipio del 25 settembre scorso.

"Questa decisione – conclude Casali – è presa nel rispetto di chi manifesta e, soprattutto, nel rispetto delle istituzioni, affinché il Consiglio comunale, massima espressione della comunità cittadina, possa operare in un clima sereno e ordinato".