"Manifestazione transfemminista circo barnum"

"Libertà di manifestare e di parola da garantire a tutti, ma anche di criticare la macedonia indigesta della manifestazionetransfemmnista di sabato a Cesena". Lo dice la consigliera leghista Antonella Celletti. "Una sorta di circo Barnum – aggiunge dove si univa tutto e il suo contrario, senza una linea guida. L’ostilità dei partecipanti, non 500, forse meno di una metà) si rivolgeva alla chiusura mentale non si sa di chi. In realtà la ristrettezza di idee apparteneva in gran parte agli organizzatori del corteo visti gli slogan destituiti di credibilità e i luoghi comuni urlati. Uno per tutti, il riferimento al ‘patriarcato’, concetto non solo mal compreso dai manifestanti, ma assurdo se contestualizzato all’oggi; dove secnodo la Celletti è dominante "la società senza padre". "La manifestazione – conclude –ha assunto contorni grottesch. ispirata da quell’area della sinistra capace di strumentalizzare qualunque rivendicazione".