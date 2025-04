Manifesti ‘anti-gender’: "Falsi e discriminatori, il Comune li rimuova"

Due manifesti gemelli, affissi uno a seguire l’altro, comparsi l’altro giorno nelle apposite plance in via Canonico Lugaresi stanno mettendo in subbuglio la comunità Lgbtqia+, e coloro che sostengono il riconoscimento dei diritti fondamentali di ogni individuo, a prescindere dal proprio orientamento sessuale o identità di genere. I due cartelloni a colori, ritraggono a tutta pagina, il volto del presidente americano Donald Trump sullo sfondo dei simboli grafici maschile e femminile usati in biologia per identificare i simboli sessuali. Subito sotto, a caratteri cubitali la frase virgolettata con firma del tycoon "Impedirò la mutilazione chimica dei giovani causata dall’ideologia gender" e, a seguire l’esortazione "Il governo italiano prenda esempio" che viene dall’associazione culturale Michele Arcangelo e dall’associazione Pro Vita & Famiglia Onlus, che hanno fatto realizzare il manifesto.

Gli stessi soggetti avevano richiesto al Comune di Rimini l’affissione di 100 di quei manifesti, ricevendo un netto divieto dalla giunta che, applicando il nuovo codice sulle comunicazioni pubblicitarie, ha motivato il diniego per la "constatazione che il messaggio sia di carattere discriminatorio, dal contenuto oggettivamente non veritiero e fonte di allarmismo sociale", facendo intendere che chi affronta la transizione di genere sia sottoposto a una castrazione chimica e non a terapie ormonali previste dai protocolli sanitari.

Alcuni componenti delle associazioni aderenti al Forum sui generis chiamano in causa l’assessora alla Politiche delle Differenze Giorgia Macrelli perché agisca a tutela di tutti i cittadini e faccia rimuovere i manifesti sotto accusa. Sull’argomento interviene Tina Scelsi (vicepresidente Agedo Rimini-Cesena, referente Forags USR Bologna, referente Agedo forum sui generis e consigliera CDI istituto comprensivo San Mauro Pascoli). "Più che la faccia di Trump – dice Scelsi -, non posso tollerare che il governo italiano debba prendere esempio. Dopo la nomina di Trump abbiamo assistito alla diffusione a macchia d’olio di un cumulo di sciocchezze soprattutto poi nei confronti della comunità lgbtqia+ e, come nei manifesti,su quella che è denominata ‘teoria gender’. Viene fatta una cattiva informazione che provoca confusione e preoccupazioni infondate. Agedo, a tal proposito, vuole fare chiarezza,rimarcando l’importanza della ricerca scientifica riguardo gli studi di genere; condanna l’inesattezza delle comunicazioni a riguardo". "Preciso –continua Scelsi -, che degli studi di genere si occupano l’associazione italiana di psicologia, quella di sociologia, il Ministero della pubblica istruzione e il consiglio nazionale degli ordini degli psicologi. Chi fa propaganda usando il termine ‘teoria gender’ , lo fa in modo distorto, limitando la libertà individuale e personale e alimentando odio e discriminazione. I manifesti quindi tentano di travisare la realtà, alimentano paure in genitori poco informati che temono che nella scuola i figli e figlie siano avviati a pratiche sessuali,ad usare contraccettivi o ad essere influenzati al cambio del genere e chissà a quale altre stupidaggini. La riforma della buona scuola,in realtà promuove la parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Il fine è di informare studenti, docenti e genitori su tematiche di cui, tuttora non si conosce abbastanza, per paura, disinformazione, pregiudizio o retaggio religioso. Dobbiamo essere portatori della conoscenza giusta e veritiera in modo da favorire la cultura del rispetto, dell’accoglienza dell’inclusione e dei diritti di tutte e tutti".