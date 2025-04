Manifesti ‘anti-gender’: "Messaggio sbagliato, ma non saranno rimossi"

L’assessora comunale alle politiche delle differenze Giorgia Macrelli è intervenuta in merito ai manifesti affissi nei giorni scorsi dall’associazione culturale Michele Arcangelo e dall’associazione Pro Vita & Famiglia Onlus che ritraggono il presidente statunitense Donald Trump e riportano una sua frase: "Impedirò la mutilazione chimica dei giovani causata dall’ideologia gender". A questa si aggiunge anche un invito rivolto in ambito nazionale: "Il governo italiano prenda esempio". Manifesti che, come ha riportato il Carlino di ieri, hanno suscitato la rabbia della comunità Lgbtqia+ e non solo. Tina Scelsi (vicepresidente Agedo Rimini-Cesena, referente Forags USR Bologna, referente Agedo forum sui generis e consigliera CDI istituto comprensivo San Mauro Pascoli) è per esempio intervenuta per chiedere la rimozione dei manifesti, in parallelo con quanto avvenuto a Rimini, dove l’affissione non è stata autorizzata.

"Inizio subito col dire che ne disapprovo fermamente il contenuto – ha commentato Macrelli - . Si tratta di un messaggio che non condivido, oltre ad essere totalmente distante dalla realtà e legato al concetto improprio dell’’ideologia gender’. Come amministrazione ci muoviamo su altri binari, lavorando ogni giorno sui valori dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze; ne sono un esempio le tante iniziative del Marzo delle Donne appena concluso e le linee di azione che seguiamo per creare iniziative di sensibilizzazione per promuovere una cultura aperta a tutti i livelli".

Resta in ogni caso il tema – rivendicato dalla controparte – dell’inviolabilità dei diritti di pensiero e di espressione. "Come accaduto in altre occasioni tuttavia – riprende in effetti Macrelli - non pare possibile la loro rimozione. Al momento non c’è un articolo del regolamento comunale che supporti un intervento del genere, mentre esiste il diritto alla libertà di espressione, sancito dalla Costituzione. Diritto che ovviamente vale anche quando ciò che viene espresso non ci trova per nulla d’accordo, come in questo caso. Concludo assicurando che continueremo a vigilare affinché la libertà di espressione non sfoci in discriminazione per far sì che la nostra città sia sempre un luogo sicuro per tutte e tutti".