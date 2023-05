Manovale per realizzazione di pozzi acquiferi

Tecnosonda di Romagna sas di Bianchi Stefano&C costruzione di pozzi acquiferi artesiani e impianti di geotermica di Cesenatico ricerca un manovale aiuto perforatore, per affiancamento nella perforazione con macchinario e manovalanza presso cantieri dislocati in differenti zone, per la realizzazione di pozzi acquiferi artesiani e impianti di geotermica. Richiesta volontà nell’imparare e velocità nello svolgere le proprie mansioni, buone capacità di adattamento ai cambiamenti di lavoro e squadra. Preferibile esperienza. Si valutano anche persone con esperienza in ruoli come asfaltista, escavatorista, muratore, manovale, preferibile se in possesso di licenza media, in possesso della patente B e auto. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre contratto a tempo determinato. Orario da lunedi a venerdì 812 e 1418.Per candidarsi dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.

regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, per candidarsi cliccare sul pulsante ’Invia candidatura e seguire le istruzioni riportate’.