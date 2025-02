Mantenere l’uomo al centro fra tecnologia e intelligenza artificiale

E’ stato dedicato alla comunicazione sostenibile aziendale l’ultimo incontro conviviale della sezione Emilia-Romagna dell’ IDE (Associazione Imprenditori Dirigenti Europei) presieduta da Bruno Piraccini, presidente Orogel, all’Hotel Aurelia di Milano Marittima. Si è puntato sull’importanza di alimentare e mantenere vive le relazioni interne aziendali fra colleghi, fra lavoratori e staff dirigenziale, soprattutto in un epoca in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale stanno cambiando il futuro delle organizzazioni. La riflessione è stata condotta da Barbara Riva, sociologa cesenate consulente aziendale e della pubblica amministrazione. Ha sottolineato la necessità di far convivere intelligenza umana e artificiale affinchè la persona rimanga al centro dell’azienda e viva l’ambiente di lavoro nel modo più sano possibile e con motivazione e affezione. Diverse le possibilità di alimentare l’employee branding, cioè la reputazione che un’azienda si costruisce come datore di lavoro, quindi la motivazione al ruolo, la fidelizzazione del lavoratore grazie a numerosi strumenti di comunicazione interna e soprattutto a momenti di incontro e formazione.