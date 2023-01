Manutenzione degli alberi, interventi di potatura a pieno ritmo

Nel cuore dell’inverno entrano nel vivo gli interventi di potature degli alberi realizzate dalla Cesenatico Servizi, finalizzati ad equilibrare la chioma degli alberi, senza stimolare il ricaccio di nuovi rami o l’accrescimento degli esistenti, favorendo così un maggiore arieggiamento e una maggiore luminosità sia all’interno della chioma che lungo le strade e aree verdi. L’obiettivo principale è la sicurezza, per diminuire il pericolo di caduta naturale di rami e branche, intervenendo su rami secchi o malati e alleggerendo i carichi delle branche mal conformate.

La filosofia rimane sempre quella di salvaguardare le piante limitando il rischio di alterazioni del legno ed indebolimento della pianta, e contestualmente si cerca di limitare il più possibile i ricacci e la riposta vegetativa per ridurre i costi di manutenzione dei prossimi anni.

Le maestranze della società municipalizzata si sono concentrate all’interno del Parco di Ponente, sui platani di viale Vespucci sempre a Ponente, sui pini di via Cesare Battisti e lungo la via Cesenatico all’incrocio con via Don Fiori e sui pini della rotonda di via Manin in prossimità del sottopasso di viale Torino e sugli alberi delle aree verdi del quartiere Boschetto. Il sindaco Matteo Gozzoli, spiega la scelta di questi interventi: "La manutenzione ordinaria è un aspetto su cui ci concentriamo molto e quella del verde rappresenta sempre una priorità a cui dedichiamo attenzione; facciamo un passo alla volta, con programmazione, studio e impegno per cercare di non trascurare nulla".

