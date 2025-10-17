Manutenzione degli argini del Savio: "Taglio indiscriminato degli alberi senza benefici per la sicurezza"

Il Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano sezione di Cesena, presieduto da Claudio Biondi, operatore naturalistico e culturale del Cai regionale, ha redatto un documento argomentato e critico, sulle operazioni di manutenzione lungo gli argini del fiume Savio, intraprese dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, finanziate per un importo di 1milione e 600mila euro. Il Cai contesta l’approccio adottato nella gestione della vegetazione fluviale, che "non sembra tenere conto – si afferma nella nota -, né della tutela ambientale, né dell’effettivo aumento della sicurezza del territorio".

Il Savio attraversa la città offrendo paesaggi suggestivi e fungendo da habitat per numerose specie animali e vegetali, ma con la sua esondazione del maggio 2023 ha portato anche devastazione in ampie zone della città. Tuttavia, le operazioni di manutenzione cui è sottoposto proprio con l’intento di metterlo in condizioni di sicurezza, sollevano le preoccupazioni di molti cittadini e di associazioni ambientaliste, tra cui le delegazioni locali del WWF e della LIPU, delle quali il Cai di Cesena si rende anche portavoce. "Le recenti operazioni di manutenzione lungo il corso del Savio – osserva il presidente Biondi -, hanno comportato un abbattimento indiscriminato della vegetazione nelle aree prossime all’alveo: per diversi chilometri, in uno dei tratti fluviali più suggestivi della regione, si è proceduto a un taglio quasi totale della flora, eliminando ogni tipo di pianta, alberi e arbusti, senza alcuna distinzione tra esemplari sani o malati, né tra specie invasive e specie di pregio ambientale. A dispetto del progetto fornito dalle autorità regionali, che prevedeva il 30 per cento della eradicazione della flora, gli operatori alle ruspe hanno agito in maniera demolitiva e indiscriminata, senza la presenza e la supervisione di un esperto".

"Se l’intento dichiarato - aggiunge Mabel Severi del comitato scientifico del Cai – è di migliorare la funzionalità idraulica e ridurre il rischio di esondazioni, diversi esperti, tra i quali Paride Antolini, già presidente dei Geologi dell’Emilia Romagna, avvertono che la completa rimozione della vegetazione può produrre effetti altamente negativi sull’equilibrio ecologico e sulla stabilità del corso d’acqua: la vegetazione agisce come un freno naturale al flusso delle acque, rallentando la velocità delle piene, la sua eliminazione, soprattutto a monte di una città, può aumentare la velocità del deflusso e il rischio di allagamenti a valle".

"Personalmente – prosegue -insieme ad un gruppo di cittadini ho inviato una diffida all’architetta Morena Battistini dell’Agenzia regionale del Territorio, per salvare dall’abbattimento una quercia secolare. Ma si tratta di una goccia nel mare! I lavori di ‘somma urgenza’ sono proseguiti anche in periodi sensibili come la nidificazione degli uccelli, in deroga alle norme che vietano l’abbattimento degli alberi dal 15 marzo al 15 luglio. E le pesanti ruspe oggi accedono alle anse anche dopo le piogge, azione non consentita e altamente impattante". In conclusione, il Comitato Scientifico Cai chiede "una gestione dei fiumi che non peggiori la sicurezza, ma che la aumenti, e che dimostri maggiore sensibilità e cultura ambientale. Rispondere alla richiesta di sicurezza dei cittadini con fretta e superficialità, è rischioso".