Manutenzione dei portici: "Serve un piano coordinato tra proprietari e Comune"

Serve subito un intervento coordinato pubblico-privato per tutelare i portici delle strade del centro di Cesena. Lo sostiene con forza Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio cesenate, rilevando che "uno degli elementi più caratteristici e identitari della città" da tempo evidenzia "problemi di manutenzione e decoro".

"Molti portici presentano criticità – sottolinea Patrignani – dai segni dell’umidità alle pavimentazioni sconnesse, fino alle superfici murarie rovinate. Si tratta di luoghi simbolici, che accolgono migliaia di persone ogni giorno e che hanno un forte valore anche per l’attrattività turistica. Non possiamo permettere che il cuore della città perda fascino e funzionalità".

L’intervento auspicato da Confcommercio deve coinvolgere sia i proprietari degli immobili (per legge tenuti a intervenire) sia l’amministrazione comunale. "Chiediamo – aggiunge Patrignani – che il Comune di Cesena valuti la possibilità di introdurre strumenti di sostegno economico per i privati che si impegnano nella manutenzione dei portici, attraverso contributi o agevolazioni fiscali. È un investimento per tutta la comunità, non solo per chi possiede i palazzi".

Confcommercio ricorda come i portici non siano soltanto un elemento architettonico, ma veri e propri corridoi urbani che favoriscono la socialità, lo shopping e la fruizione culturale. "Rimettere a nuovo i portici significa valorizzare la città nel suo complesso – conclude Patrignani – e dare nuovo impulso anche al commercio di vicinato. Per questo crediamo che la collaborazione tra pubblico e privato sia la strada giusta per rendere Cesena più accogliente e attrattiva".

re.ce.