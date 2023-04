Manutenzione nelle strade Lavori per 300mila euro in vista del Giro d’Italia

In vista del passaggio del giro d’Italia a Cesena, il 14 maggio, è previsto un consistente intervento straordinario di lavori di manutenzione stradale. Manutenzione che porterà a un miglioramento della sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni, e un monitoraggio dello ’stato di salute” delle strade comunali. A partire da oggi diverse strade del centro saranno interessate da importanti lavori di manutenzione per un investimento complessivo di 300 mila euro (su una spesa complessiva del 2023 pari a 700 mila euro).

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale e il relativo affidamento dei lavori, si entra nel vivo degli interventi che saranno eseguiti lungo le vie che presentano piccole criticità o segni di usura del manto stradale, come buche e avvallamenti, e che per questa ragione necessitano di un intervento di risanamento. In modo specifico, in Corso Sozzi si procederà con la sostituzione della canaletta centrale. A questo proposito, come già comunicato a tutti i residenti, il cantiere – seguito dalla ditta Zambelli di Galeata – si protrarrà fino a venerdì 21 aprile.

Per poter effettuare i lavori saranno introdotte alcune modifiche temporanee della viabilità con restringimento della carreggiata stradale e divieto di sosta. Tutti i residenti in possesso del garage che sarà temporaneamente non accessibile, potranno rivolgersi all’Ufficio Facile comunale per il rilascio del pass relativo al parcheggio delle proprie auto nelle zone consentite del centro storico.

Saranno invece interessate da opere di asfaltatura: Corso Ubaldo Comandini, Corso Cavour, le vie Boscone e Calcinaro, tra i quartieri Cervese Sud e Ravennate (lavori a cura della ditta Pesaresi). A queste si aggiungono la via Vicinale Castiglioni e via Grosoli a San Carlo in vista della gara di Kart, che si disputerà a San Carlo il prossimo 25 aprile. In questo caso, i lavori saranno seguiti dalla ditta Coromano.

Tutti gli interventi elencati potranno comportare alcune modifiche temporanee alla sosta nelle vie interessate dai cantieri. A questo proposito lungo i tratti stradali interessati dai lavori le ditte esecutrici provvederanno a posizionare la segnaletica di preavviso, pericolo, deviazione e divieto di sosta.