"Manutenzioni, tagli alle provinciali per Spinello"

"Il Governo torni indietro sui tagli alla manutenzione straordinaria della viabilità provinciale". Lo chiede il consigliere regionale Daniele Valbonesi (Pd, nella foto) da Spinello, frazione di Santa Sofia, che dista 43 km sia da Forlì sia da Cesena.

"Il taglio deciso dal ministero dei trasporti – informa Valbonesi – ammonta a un totale nazionale di 1,7 miliardi con pesanti ricadute su tutti i territori; solo nel forlivese saranno 12,6 milioni a mancare da qui al 2028 con conseguenze importanti sin da subito in quanto i tagli riguardano opere con progettazioni già avviate e previste già per l’annualità 2025-2026"

"Spinello è un esempio concreto di come questi tagli si ripercuoteranno in negativo sui territori: solo qui a essere tagliate con un colpo di spugna saranno le manutenzioni sulle due provinciali che collegano questo centro al capoluogo e alla valle del Borello, la provinciale 77 e la provinciale 127, causando un aumento del dissesto già presente e disagi per cittadini e imprese". Si tratta di una strada, quella del versante di Borello, meta di numerosi cicloturisti.

"I territori e le aree interne, in particolare nella Romagna che ancora paga il prezzo delle frane del 2023 successive all’alluvione – prosegue Valbonesi – , non meritano questo ulteriore taglio e hanno bisogno anzi di nuovi interventi e maggiore cura. È per questo che come maggioranza in Regione abbiamo depositato una risoluzione a mia prima firma per chiedere il ripristino di questi fondi e sono convinto che dal livello regionale dobbiamo fare tutto il possibile per stare dalla parte dei cittadini danneggiati da questo taglio".