"Mappa dei bisogni delle 60 frazioni"

"Sono oltre sessanta le frazioni cesenati e sarebbe utile stilare una sorta di mappa, per ciascuna frazione, dei bisogni e delle necessità più impellenti, per realizzare gli interventi da parte del Comune a copertura del nostro territorio periferico". Lo affermano il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani e dodici presidenti di quartiere Confcommercio.

"I consigli di quartiere –- proseguono – operano meritoriamente ma da più parti di queste frazioni si sollevano non di rado lamentele e proteste per la carenza dei servizi stessi, in particolare sui trasporti pubblici carenti e farraginosi, lo spopolamento di presidi che costringono a spostarsi in centro ma con servizi di trasporto non adeguati, lo spopolamento commerciale determinato anche da un ambiente generale non facilitante per chi fa impresa. Utile è anche capire come stanno funzionando gli hub nelle sedi dei quartieri realizzati dal Comune, quali quartieri ne sono ancora sprovvisti e come si intende intervenire a loro sostegno".