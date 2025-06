Mara Fullin lascia il basket: addio alla Nuova Virtus per il nordic walking

Il passo indietro di Mara Fullin. L’ex cestista e leggenda del basket femminile italiano, il cui nome brilla nella hall of fame della palla a spicchi nazionale, si è dimessa dal ruolo di allenatrice della prima squadra della Nuova Virtus che aveva coperto nella seconda parte della stagione di serie B, dopo le dimissioni del tecnico Luca Chiadini. Fullin ha anche annunciato che all’interno del sodalizio cesenate non seguirà più la pallacanestro, restando in ogni caso pienamente coinvolta nel progetto del nordic walking, la sua altra grande passione.

Fullin, addio al basket, dunque?

"Il basket è il mio mondo, il mondo nel quale sono cresciuta, iniziando a giocare fin da ragazzina e che mi ha regalato tantissime soddisfazioni. Farà sempre parte di me e del percorso che mi ha portato ad essere quella che sono. Ma è arrivato il momento di voltare pagina".

Lo fa al termine di una stagione burrascosa, chiusa comunque con una buona salvezza e coi messaggi di ringraziamento delle atlete che in questi giorni sulle pagine dei social network hanno reso omaggio alla grinta e alla passione che ha saputo trasmettere loro. "E’ la soddisfazione più bella che potessi ricevere. Vale l’impegno e i sacrifici profusi durante questi mesi in palestra, che non sono stati facili, ma che hanno in ogni caso regalato soddisfazioni. Per i risultati in campo e soprattutto per il percorso di crescita delle atlete. Sono felice di aver contribuito portando la mia esperienza".

Rimpianti?

"Nessuno. Sono abituata a camminare a testa alta e continuo a farlo. Ho fatto un passo indietro per poter gestire al meglio il mondo del nordic walking, che richiede tempo, impegno e preparazione, anche fisica, davvero importanti. Tutto quello che faccio lo faccio per passione, chiedendo a me stessa di dare sempre il massimo in ogni sfida".

Cosa la aspetta ora?

"Una fase cruciale. L’ennesima. Da mesi sono impegnata nel percorso verso la qualifica di ‘master trainer’ di nordic walking. Un risultato che ho praticamente ormai raggiunto, dal momento che ho superato tutte le prove da affrontare, superando una selezione nazionale che da 18 pretendenti, ha visto arrivare fino in fondo soltanto tre persone. Io compresa. Ora non mi resta che partecipare a due affiancamenti a lezioni tenute da un master trainer già accreditato e a quel punto il cerchio sarà chiuso".

Poi?

"Torno al mio gruppo, che è nato nel 2012 e che da allora si è sempre più radicato. Sono al servizio di tutti i nostri associati e dei colleghi tecnici, perché anche in questo ambito quello che conta è il gioco di squadra: solo così si possono ottenere grandi risultati. I traguardi importanti si tagliano con l’impegno e i sacrifici, che sono anche il sale di ogni giornata. Sono felice di far parte della Nuova Virtus, sono felice dell’entusiasmo e dell’impegno che ho messo nel mondo del basket. Ora vado avanti, con lo stesso spirito".

Luca Ravaglia