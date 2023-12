Maratona Alzheimer, centro studi della Fondazione intitolato a Giovanni Bissoni

"Il consiglio della Fondazione ha deciso di intitolare il nascente centro di documentazione studio e ricerca Alzheimer a Giovanni Bissoni (nella foto), promotore e componente del comitato scientifico Fondazione Maratona Alzheimer, recentemente scomparso". Queste le parole di Stefano Montalti, presidente Fondazione Maratona Alzheimer, pronunciate ieri alla presentazione del volume ‘Le parole che non ti aspetti’ a Bologna dedicate all’ex assessore regionale alla sanità ed ex sindaco di Cesenatico. "Questa intitolazione - ha proseguito Montalti – unirà per sempre il suo nome all’impegno che, da ormai tre lustri, lo ha visto protagonista della ricerca e dello sviluppo delle attività di Maratona Alzheimer, della fondazione e del progetto di recupero di casa Fabbrani".

"Bissoni è stato un grande protagonista del servizio sanitario nazionale, sempre attento alla condizione reale delle persone affette da demenza. Rilevante il suo contributo alla petizione nazionale per il diritto alle specificità delle cure, che presentammo al governo un paio di anni fa, come prima iniziativa dalla nascita della fondazione – continua il presidente Montalti -. Bissoni condivideva l’idea che solo nuove consapevolezze delle comunità, delle istituzioni e un approccio globale alla tematica potesse determinare una proposta di cura effettiva e universalistica per le persone. È sempre stato disponibile a mettere a disposizione le sue competenze e la sua visione, per far diventare il servizio sanitario e sociale davvero per tutti".