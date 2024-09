Maratona Alzheimer. Premi dal Bcc Romagnolo

Come da tradizione, ieri, all’interno della sede di Bcc Romagnolo, a Cesena, sono stati consegnati due riconoscimenti ai giovani che si sono aggiudicati il miglior piazzamento maschile e femminile alla mezza maratona Alzheimer, tra gli under 30 residenti nel territorio. A mettere le mani sul premio dedicato all’evento che si è svolto lo scorso 8 settembre tra Cesena e Cesenatico, sono stati Vittoria Sacchetti e Lorenzo Corsi, entrambi diciottenni. I due giovani runner sono stati premiati dal presidente di Bcc Romagnolo Roberto Romagnoli, dal vicedirettore vicario Fausto Poggioli e dal vicedirettore Roberto Cuppone che si sono complimentati anche con Giorgia Battelli, presidente della Fondazione Alzheimer Cesena e colonna insostituibile della Maratona Alzheimer. Per entrambi gli atleti è stata la prima occasione per cimentarsi in questa corsa podistica, che ha fatto anche da consistente allenamento per il prossimo impegno sportivo di Vittoria e Lorenzo: dopo aver condiviso il miglior tempo nei piazzamenti giovanili in occasione dell’evento cesenate infatti, entrambi si sono iscritti alla maratona più partecipata al mondo, quella di New York, corsa iconica che si snoda attraverso i cinque grandi distretti della metropoli americana e che catalizza la partecipazione di atleti da tutte le parti del mondo.

Vittoria e Lorenzo, mossi da una forte passione per la corsa, condivisa dalle rispettive famiglie, voleranno oltreoceano per partecipare alla prossima edizione che si svolgerà domenica 3 novembre. Bcc Romagnolo da anni sostiene l’organizzazione della Maratona Alzheimer, condividendo i valori dell’associazione che promuove con impegno e professionalità le tematiche della ricerca, dei diritti, della cura e della prevenzione dell’Alzheimer.