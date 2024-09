Maratona della solidarietà: "Alzheimer, tanto da fare ma noi andiamo di corsa"

Cesena e Cesenatico dedicano una settimana alla Maratona Alzheimer, con un ricco calendario di eventi, incontri e ovviamente corse, che è stato presentato ieri alla colonia Agip sul lungomare, dove sono intervenuti Gaia Morara, assessore allo sport del comune di Cesenatico, Carmelina Labruzzo, assessore ai Servizi per le persone e le famiglie del comune di Cesena, Stefano Montalti presidente della Fondazione Maratona Alzheimer e Giorgia Battelli, presidente dell’associazione sportiva Maratona Alzheimer.

L’evento si annuncia con numeri da record e questa di inizio settembre è una settimana davvero speciale e gli organizzatori sottolineano come a Cesenatico siano state organizzate anche vacanze inclusive, con soggiorni per persone anziane con demenza, fragili o in difficoltà. Sempre ieri sono stati presentati "I Quaderni della Fondazione", nell’ambito di un incontro dedicato alla scienza, centrato sui rischi e la prevenzione nelle demenze, in compagnia della neurologa e scienziata Amalia Cecilia Bruni, della professoressa Laura Calzà, presidente del Comitato scientifico di Fma, e del professore Orazio Zanetti, geriatra e gerontologo. Oggi, martedì, sempre alla colonia Agip, dalle 9 del mattino alle 17 si terrà la terza edizione del Forum Nazionale dei Caffè Alzheimer, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Psicogeriatria. Sabato la giornata si terrà invece al Parco di Levante, dove alle 9 ci sarà Dog Walking con Extrema Thule, una passeggiata con gli amici a quattro zampe; e alle 10.30 allenamento pre gara con Simone Cellini di Runner 451. Nel pomeriggio dalle 15 si terrà la Bls Run Team Rianimatori, con una formazione sull’utilizzo dei defibrillatori, e alle 16 la Kids Run a cura dell’Endas Cesenatico, per i bambini dai 4 ai 13 anni; a seguire la presentazione del libro "Mi Ricordo" con Gaby Books ed altre iniziative. L’evento clou si terrà domenica, quando alle 8 del mattino partirà da Cesena la gara competitiva della Mezza Maratona Alzheimer valevole come sesta edizione del Memorial Azeglio Vicini; è una corsa molto attesa, in cui i podisti partiranno da piazza del Popolo e, dopo aver attraversato il centro di Cesena, correranno sino a Cesenatico per tagliare il traguardo al parco di Levante. Sempre domenica alle 8.30 dallo stadio di Cesena partirà la Grande Marcia Alzheimer di 16 chilometri con arrivo al Parco di Levante, mentre alle 9.30 da Macerone inizierà la Piccola Marcia Alzheimer di 8 chilometri. Alle 10 Mini Marcia di 2 chilometri con partenza dal grattacielo di Cesenatico e arrivo al Parco di Levante, dove è stata organizzata una festa. Nel pomeriggio la festa si concluderà alle 17.30 con la presentazione dei Runner Solidali e della Fondazione Sport City e di Pacer.

Alla presentazione dell’evento Stefano Montalti ha sottolineato come in Italia ci sia ancora molto da fare per raggiungere i livelli sufficienti in termini di cure, day hospital e assistenza domiciliare; Gaia Morara evidenzia l’alto livello raggiunto dalla manifestazione a livello nazionale, Carmelina Labruzzo vede una crescita anche delle istituzioni, in una iniziativa che accende un faro importante sulla demenza senile e l’Alzheimer per le famiglie e le associazioni, mentre Giorgia Battelli è molto soddisfatta per i numeri importanti di questa edizione: "Abbiamo già 900 iscritti alla mezza maratona, 300 in più dello scorso anno, e sicuramente supereremo i mille. Inoltre contiamo di avere 4mila partecipanti alla marcia, arrivando a 5mila partecipanti".

Giacomo Mascellani