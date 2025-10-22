Maratona di New York. Nove cesenati ci provano

Prima viene il fascino della gara, perché correre per 42 chilometri e 195 metri significa affrontare – e vincere – una sfida che è prima di tutto con se stessi e i propri limiti. Ma questa è solo una parte, perché di maratone ce ne sono a bizzeffe, che attraversano città, monti o deserti, ma nessuna è come quella di New York. La Maratona di New York è difficile, perché tra ponti e rampe, le pendenze sono importanti, ma non importa: non si va per fare il tempo, si va per entrare nella storia. Come faranno i nove cesenati che stanno preparando i bagagli in vista dell’imminente partenza di gruppo: dalla Romagna alla Grande Mela, con un accompagnatore d’eccezione, griffato Podistica Endas: Daniele Ruffilli andrà a New York per la venticinquesima volta, per rinnovare un appuntamento che è ormai un rito.

"Ho corso tante gare – racconta – ma la Maratona di New York è inarrivabile. Ho gareggiato otto volte, in tutte le altre ho fatto da accompagnatore, regalandomi sempre emozioni nuove".

Il programma è definito: 7 giorni negli States, con partenza mercoledì 29 ottobre, ampiamente in tempo in vista della gara in programma domenica 2 novembre.

"E’ tutto magico – sorride l’ultra veterano – a partire dalla sveglia all’alba e dal trasferimento in bus e in traghetto fino al punto di partenza. Si arriva presto, perché poi chiudono le strade, ed è lì che comincia la magia: oltre un milione di newyorkesi si riversano lungo i marciapiedi tifando per tutto il percorso e per sostenere tutti, dal primo all’ultimo partecipante. Succede solo lì, ed è uno spettacolo da pelle d’oca". Uno spettacolo ambito da atleti sparsi in tutto il mondo. Accaparrarsi un pettorale non è semplice, Ruffilli riesce a garantirli grazie alla collaborazione con un tour operator romano specializzato nel settore: "Si corre la prima domenica di novembre e a gennaio già arrivano le richieste. Una maratona non si improvvisa, si prepara, con impegno e spirito di sacrificio. La medaglia al collo ripaga tutto, con gli interessi".

I nove maratoneti che seguiranno Ruffilli sono Marilena Ceccarelli, Carlo Luigi Ricci, Deian Emanuel Nicolae, Roberto Cappelli, Antonio Ferruccio, Marco Montalti, Roberto Marzola, Federico Marzola e Antonio Deflorian.