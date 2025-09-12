Maratona, occhio ai divieti di transito e sosta

Torna la Maratona Alzheimer: domenica la gara che unisce sport, impegno sociale e solidarietà, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per la ricerca sull’Alzheimer, partirà alle 8 da viale Mazzoni; alle ore 08:30, dallo Stadio ‘Dino Manuzzi’ prenderà avvio la grande marcia.

L’itinerario della maratona e della mezza maratona sarà controllato e gestito dal personale dell’organizzazione e dal Corpo di Polizia locale, che provvederà alla regolazione del traffico e alla chiusura temporanea delle strade al momento del passaggio dei partecipanti. Per consentire le operazioni di partenza e di allestimento dell’area di ritrovo degli atleti, sarà inoltre utilizzata l’area terminale di viale Mazzoni, in direzione piazza del Popolo, così come il piazzale Olimpia. Divieti di sosta con rimozione in alcune vie del centro e nelle zone limitrofe, come Corso Ubaldo Comandini, Subborgo Eugenio Valzania e via Costa, nella fascia oraria compresa. In particolare verranno istituiti divieti di sosta con rimozione già a partire dal pomeriggio di domani in viale Mazzoni, nel tratto compreso tra piazza del Popolo e via Pio Battistini. In vigore fino alle ore 9.30 di domenica mattina. Domenica, dalle 6 alle 9.30, la sosta sarà vietata anche in via del Mare e in tutta l’area del piazzale Olimpia.

La circolazione veicolare sarà temporaneamente interdetta in più tratti del territorio comunale per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti. Tra le chiusure più significative si segnalano, sempre dalle 6 alle 10.30, i tratti di via del Mare, piazzale Olimpia, via Pisciatello, via Lodi e via Rubicone. Dalle ore 6 alle 8.30, invece, sarà vietato il transito nei tratti di viale Mazzoni, via Pio Battistini, via F.lli Rosselli, viale Battisti, via Carbonari, corso Mazzini e corso Garibaldi. Altre informazioni sui divieti: www.maratonaalzheimer.it.