Due maratoneti romagnoli di corsa a Sydney

Cesena, 24 agosto 2025 – Da Savignano a Sydney per partecipare alla maratona del 31 agosto nella città australiana. Sono Mario Ricci, 67 anni, pensionato di Savignano, da quindici anni presidente della Podistica Seven e Giuseppe Salvatore Masaracchia, 52 anni, titolare dell’azienda Traslochi Smart 360 di Cesena e atleta di punta della podistica Seven. Partiranno mercoledì 27 e il ritorno è previsto per il 3 settembre.

Dice il presidente Mario Ricci: “Ho iniziato ad appassionarmi al podismo nel 1974 facendo i campionati di Istituto di corsa campestre all’Iti Pascal di Cesena. Questo sport mi è piaciuto talmente tanto che non ho più smesso. Ho partecipato a una cinquantina di maratone in giro per il mondo fra cui le sei major: Berlino, Londra, Tokjo, la mitica New York, Boston e Chicago. Dopo che la maratona di Sydney è diventata la settima major del mondo e mancava nel mio palmares, ho deciso di andarci e sono convinto che a 67 anni riuscirò a portarla a termine. Il costo fra iscrizione, viaggio e soggiorno è di circa 4mila euro a testa. Fra le sei grandi maratone alle quali ho partecipato l’indimenticabile è quella di New York che ho corso tre volte e il mio tempo migliore delle tre è stato nella seconda con 3 ore e 23 minuti. A Sydney saremo 35mila concorrenti e mi aspetto uno spettacolo grandioso. In Italia per partecipare a una gara podistica competitiva serve la certificazione medica sportiva per atletica leggera, mentre all’estero in genere non chiedono certificati. Adesso il mio sogno è arrivare al traguardo perché ho parecchi guai fisici a cominciare dalle ginocchia, conseguenza di oltre 50 anni di podismo tirato”.

Giuseppe Salvatore Masaracchia ha partecipato invece a una ventina di maratone: “Ho iniziato a praticare podismo da ragazzino, 40 anni fa alle scuole medie in Sicilia a Palazzo Adriano in provincia di Palermo dove ho abitato fino al 1992 quando mi sono trasferito in Romagna, a Cesena. Da dodici anni faccio parte della Podistica Seven, dove ho trovato tanti amici. Fra le major ho partecipato l’anno scorso a quella di New York riportando un’impressione bellissima e sono rimasto talmente attratto da questo tipo di manifestazione che quest’anno parteciperò a quella di Sydney e il 12 ottobre anche a quella di Chicago. Il mio obiettivo è partecipare a tutte le altre major nei prossimi quattro anni. Correre mi fa stare bene e ho fatto della corsa il mio stile di vita. Mi alleno sei giorni su sette ogni settimana per un totale di un centinaio di chilometri. Mangio di tutto, ma il podismo è uno sport che non ti permette, se lo vuoi fare in modo sano e salutare, di fumare e di bere alcolici. Conto di portare a termine la maratona di Sydney in 3 ore”.