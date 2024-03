Marcelli e le regole del gentiluomo

Al Museo della Marineria di Cesenatico sbarca l’autore di un libro originale che mette sul banco degli imputati l’ineleganza maschile. All’insegna di "uomini, come vi vestite male!", lo scrittore Niky Marcelli ha realizzato una divertente pubblicazione, titolata "Il Boudoir del Gentiluomo". La presentazione si terrà oggialle 17.30, con lo stesso autore che affronta ciò che egli stesso definisce una vera e propria piaga dell’inciviltà moderna, ed elargisce consigli non richiesti, ma utili per debellarla. È l’occasione per sapere cosa non dovrebbe mai mancare nel guardaroba di un gentiluomo che voglia dirsi elegante, e cosa, per converso, quest’ultimo non dovrebbe indossare mai. Con tanta ironia che lo contraddistingue, il dandy Niky Marcelli ha scritto un concentrato molto spassoso, partendo dal presupposto che l’odierno e malinteso concetto di comodità abbia soppiantato quello di eleganza. L’autore tocca diversi secoli di moda maschile, raccontando le origini di molti degli indumenti che indossiamo ancora oggi. Il libro compie un ipotetico itinerario tra moda e modi d’intendere l’abbigliamento maschile, tra tradizione e curiosità, tra stile e tendenze. Marcelli si pone con il giusto distacco verso il tema quotidiano a cui ogni persona, la mattina, davanti al proprio boudoir, pensa a come vestirsi. Senza perdere il senso dell’umorismo e la leggerezza, lo scrittore consiglia tessuti e tagli, invitando a non essere fashion victims, ma a cercare lo stile senza tenere troppo conto delle mode del momento e, soprattutto, a seguire i dettami di quelli che chiama "Madonna Sobrietà". Questo senza tralasciare la doverosa attenzione a quello che chiama "la base", ovvero il nostro corpo. L’incontro, coordinato dalla giornalista e scrittrice Alma Perego, sarà l’occasione per conoscere uno scrittore simpatico ed originale, il quale è nativo di Milano ma sin da piccolissimo si è trasferito a New York e successivamente a Roma, dove ha risieduto fino al 2004, prima di coronare la sua vecchia aspirazione di andare a vivere in campagna. Attualmente Marcelli vive tra Roma e Cesenatico.

Giacomo Mascellani