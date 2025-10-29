Marcello Fois domani al Foro presenta ’L’immensa distrazione’

Marcello Fois è il protagonista del secondo appuntamento con la rassegna di incontri letterari ’Autori in centro al Foro’, organizzata negli spazi del Foro Annonario di Cesena. Domani alle 19 lo scrittore incontrerà il pubblico per presentare il suo ultimo libro ’L’immensa distrazione’ (Einaudi). A dialogare con il prolifico e pluripremiato autore originario di Nuoro (ma ormai bolognese di adozione), una delle voci più poliedriche e affermate della generazione di scrittori italiani nata negli anni Sessanta, sarà la poetessa cesenate Mariangela Gualtieri.

L’incontro con Fois sarà seguito, giovedì 13 novembre, da quello con Valentina Mastroianni. L’autrice presenterà “È stata tutta una vita” (Einaudi), terzo volume del viaggio che l’ha portata a raccontare la storia di forza, resilienza e coraggio al fianco del figlio, Cesare, in lotta contro una terribile malattia. Cesare oggi non c’è più fisicamente, ma il suo passaggio nel mondo ha lasciato segni indelebili nel cuore di tantissime persone. La rassegna “Autori in centro al Foro” è realizzata in collaborazione con Libreria Ubik di Cesena e proseguirà fino ad aprile 2026 con un incontro al mese. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.