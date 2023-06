Marcello Pieri ritorna in campo "Il successo, Bob Dylan e la terra"

Trentadue anni fa il successo di ‘Se fai l’amore come cammini’. Oggi, già diecimila visualizzazioni in poche settimane per l’ultimo singolo ‘Di tutti i giorni che ho passato con te’. Nel mentre, una carriera sotto i riflettori tra album, collaborazioni e Sanremo unita a una vita più silenziosa fatta di tradizioni familiari e piccole soddisfazioni.

Marcello Pieri, come si è avvicinato alla musica?

"Da bambino, dopo aver visto Keith Emerson suonare in televisione ho convinto i miei genitori a iscrivermi a scuola di pianoforte. Ho poi iniziato a scrivere canzoni e nel 1985 ho partecipato al festival di Castrocaro, arrivando in finale e ottenendo il mio primo contratto discografico con la Fonit Cetra, allora capitanata da Mara Maionchi".

Nel 1991 è salito alla ribalta con il brano ‘Se fai l’amore come cammini’. Il segreto di quel successo?

"È sempre un mistero il motivo per cui una canzone arriva a tanta gente. Credo che alla base ci fosse la condivisione, ovvero il dedicare il brano alle persone che ti piacevano. Questo gioco, unito alla musica e a una strana alchimia, è piaciuto alla gente". Quali esperienze le sono rimaste più nel cuore?

"Quando ho suonato nel 1993 a Milano e a Pisa insieme a Bob Dylan, uno dei miei miti. Poi Sanremo, il coronamento del mio sogno di bambino. Ma il momento più bello è quando scrivo una canzone".

I brani nascono in maniera spontanea o ha qualche rito?

"È un brivido che arriva durante il giorno e che mi fa provare una sorta di medianicità poiché è come se fossi il tramite di qualcosa che deve arrivare sulla terra e che prima non c’era. Quando la sensazione è giusta, il processo di scrittura è molto fluente, come un dono".

A un certo punto della sua carriera ha deciso di defilarsi dalle scene. Come è arrivato a questa scelta?

"L’ambiente discografico mi aveva deluso e mi stava stretto. Il successo che avevo tanto cercato, una volta assaporato, è diventato per me meno importante. Oggi il mio modo di fare musica è più discreto e il mio desiderio è pubblicare le canzoni che ho nel cassetto".

Accanto alla musica, si occupa dell’azienda agricola di famiglia. Cosa le dà soddisfazione oggi?

"Custodire la terra acquistata con fatica dai miei nonni e dai miei genitori. Mi occupo anche della vendita dei prodotti e ogni tanto qualcuno mi riconosce ancora. In estate, poi, farò due concerti in azienda con i miei fan".

Cristina Gennari