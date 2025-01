Marcia della pace, appello al mondo

Iniziare l’anno all’insegna dei buoni propositi è sempre la scelta giusta. Soprattutto quando questo prevede di rinunciare alle facili comodità del pranzo con amici e parenti per concedersi invece del tempo per riflettere. E per far valere la propria presenza nell’ormai consueta ‘Marcia della Pace’.

La manifestazione si è svolta come sempre con partenza alle 15 davanti alla chiesa di San Domenico, col vescovo Douglas Regattieri che ha guidato un corteo composto da tantissimi cesenati messosi in cammino verso il duomo. Durante il tragitto, che ha dunque previsto l’attraversamento del centro storico, sono stati esposti striscioni che inneggiavano alla pace, sentita come non mai in questi tempi scanditi da guerre e atrocità i cui prezzi più alti vengono come sempre pagati dai più deboli.

Una volta raggiunta la cattedrale, i fedeli hanno assistito a una testimonianza dedicata al tema della giornata: "Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua pace", con chiaro riferimento alle parole del Padre Nostro.